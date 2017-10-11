مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح بنك قطر الوطني 5.6% في الربع/3

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دبي 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني، أكبر البنوك الخليجية، اليوم الأربعاء أن البنك حقق زيادة 5.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليتجاوز توقعات اثنين من المحللين في الوقت الذي يتفادى فيه البنك أثر خلاف دبلوماسي بالمنطقة.

يواجه القطاع المصرفي في قطر تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو حزيران بقطع العلاقات الدبلوماسية وسبل النقل مع قطر في تحرك أوقف العديد من مصادر تمويل البنوك القطرية في الخليج.

وأدى الخلاف الإقليمي إلى تسجيل بعض البنوك القطرية الأخرى لانخفاض أولي في الودائع في حين يواجه الكثير من البنوك على الأرجح ارتفاعا في تكاليف الاقتراض.

وأظهرت البيانات المالية للبنك أنه حقق صافي ربح قدره 3.60 مليار ريال (989 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 3.41 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.

يتجاوز ذلك توقعات المجموعة المالية هيرميس بأن يحقق البنك أرباحا قدرها 3.46 مليار ريال وتوقعات بنك سيكو البحرين لأرباح قدرها 3.51 مليار.

وتراجع صافي دخل بنك قطر الوطني من الفائدة 1.9 بالمئة إلى 4.63 مليار ريال.

وقال البنك إن انخفاض صافي دخل الفائدة ثلاثة بالمئة لفترة التسعة أشهر جاء مدفوعا بشكل أساسي بتخفيض قيمة الجنيه المصري في أواخر 2016.

واشترى بنك قطر الوطني، الذي يعمل في أكثر من 31 دولة وهو أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول، الوحدة المصرية التابعة لبنك سوسيتيه جنرال مقابل ملياري دولار في 2013.

وفي التسعة أشهر الأولي من العام أظهرت نتائج أعمال البنك أنه حقق صافي ربح قدره 10.3 مليار ريال بارتفاع ستة بالمئة.

وبلغت ودائع عملاء بنك قطر الوطني 574.32 مليار ريال بنهاية سبتمبر أيلول ارتفاعا من 500.52 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال بنك قطر الوطني إن نجاحه في جذب ودائع عملاء جدد يعني أنه سيتمكن من الالتزام بسقف نسبة القروض إلى الودائع البالغ 100 بالمئة والذي سيفرضه مصرف قطر المركزي من نهاية 2017. ونتيجة لهذا بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك 100.8 بالمئة بنهاية سبتمبر أيلول.

وفي الشهر الماضي استكمل بنك قطر الوطني إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار في تايوان.

وقال بنك قطر الوطني اليوم إن الإصدار ”جزء من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة“.