الرئيس التنفيذي: الملكية الأردنية تتوقع أرباح تشغيل هذا العام

لندن 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الملكية الأردنية لرويترز اليوم الجمعة إن الشركة تتوقع تحقيق أرباح تشغيل هذا العام مع مضيها قدما في خطة إنعاش.

وقال ستيفان بتشلر الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو حزيران متحدثا على هامش مؤتمر في لندن ”تحدوني الثقة في أننا بعد الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، التي لم تكن جيدة جدا، سنحقق أرباح تشغيل في العام الحالي.“

وقال ”اجتهدنا بشدة لوضع برنامج تحول بهدف العودة إلى الربحية.“

وقال بتشلر إن مجلس الإدارة أقر الخطة الأسبوع الماضي وإن الملكية الأردنية ستعكف على خطة للأسطول.

تُسير الناقلة الوطنية الأردنية حاليا مزيجا من طائرات إمبراير وايرباص وبوينج وقال بتشلر إن من المناسب الانتقال إلى مورد واحد للطائرات نحيفة البدن في المستقبل.

وقال ”نجري مناقشات مع جميع الموردين.“

وأوضح أن الملكية الأردنية تدرس التركيز على سوقها الإقليمية في الشام وتريد الاستفادة من السوق السورية عندما يعاد فتحها.

وأضاف أن الشركة تحاول عدم وضع سعة أكبر من اللازم في السوق حيث تسعى لتسيير طائرات أكثر امتلاء.

وقال ”لا نريد الدخول في حرب سعة في الخليج.“

تسابقت شركات مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران على بناء شبكات عالمية من مركزيهما في دبي وأبوظبي على الترتيب لكن السعة الزائدة والمخاوف الأمنية وتراجع رحلات رجال الأعمال يدفع الشركتين لإعادة النظر في خططهما. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)