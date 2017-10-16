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#OME Company Results
16 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 12:32 / منذ 5 أيام

نمو أرباح مصرف الريان القطري 6.5% في الربع/3

صحفيو رويترز

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دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصرف الريان، ثاني أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، اليوم الاثنين زيادة نسبتها 6.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول 542 مليون ريال (148.9 مليون دولار) وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام التي قدمها البنك.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت ربحا صافيا فصليا قدره 502 مليون ريال في حين توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية 508 ملايين ريال ربحا صافيا.

(الدولار = 3.6400 ريال قطري)

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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