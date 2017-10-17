ميديكلينيك بجنوب أفريقيا تتوقع هبوط الأرباح بفعل ضعف الأداء في الشرق الأوسط

جوهانسبرج 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت ميديكلينيك انترناشونال بجنوب أفريقيا إنها تتوقع هبوط أرباح النصف الأول من العام وهو ما دفع أسهمها للانخفاض، حيث ضغط ضعف الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنشطتها.

وأضافت مجموعة المستشفيات الخاصة، التي تملك حصصا في سباير للرعاية الصحية ببريطانيا وهيرسلاندن بسويسرا، إن من المتوقع أن يبلغ نصيب السهم من الأرباح الأساسية نحو 11.5 بنس للستة أشهر المنتهية في سبتمبر أيلول، انخفاضا من 12.8 بنس قبل عام.

وقالت ميديكلينيك، التي امتد نشاطها إلى دولة الإمارات حينما اشترت مجموعة مستشفيات النور، إن إيرادات أنشطتها في الشرق الأوسط هبطت 4.7 في المئة إلى 1.5 مليار درهم إماراتي (408.45 مليون دولار).

وتابعت ميديكلينيك انها فقدت عددا كبيرا من الأطباء في مستشفياتها في أبوظبي العام الماضي بعد الصفقة، لكنها شغلت الوظائف الشاغرة منذ ذلك الحين، مضيفة أن أنشطتها في دبي تبلي بلاء حسنا.

وقالت الشركة في بيان ”نتوقع أن نرى زخما إيجابيا مع استمرار هامش الأرباح في النمو في النصف الثاني“.

وتراجعت أسهم الشركة بما يزيد عن ثلاثة في المئة في بورصتي لندن وجوهانسبرج.

(الدولار= 3.6724 درهم إماراتي)