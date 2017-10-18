مقدمة 1-البنك التجاري القطري يتحول للربحية في الربع/3

(لإضافة تفاصيل) من توم أرنولد دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث حجم الأصول، تحوله إلى تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من العام لكن نتائجه جاءت دون متوسط توقعات المحللين. وحقق البنك صافي ربح بلغ 79.4 مليون ريال (21.8 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع صافي خسارة بلغ مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام. وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك ربحا فصليا قدره 88.5 مليون ريال في المتوسط. ونتائج الربع الثالث هي أول نتائج مالية فصلية كاملة تعلن منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو حزيران. وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، في الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 5.6 بالمئة في أرباح الربع الثالث بينما سجل مصرف الريان زيادة نسبتها 6.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث. وفي الربع الثالث تراجعت مخصصات القروض المتعثرة ثلاثة بالمئة إلى 489.3 مليار ريال مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للبنك جوزيف أبراهام في بيان إعلان النتائج الفصلية "نواصل دعم دفتر القروض بالبنك حتى نهاية عام 2017 قبل إعادة تكلفة المخاطر إلى وضعها الطبيعي في عام 2018". وزاد صافي دخل التجاري القطري من الفائدة 7.9 بالمئة بينما زاد صافي الدخل من الرسوم والعمولات 6.8 بالمئة. وتسبب خلاف قطر مع جيرانها في قطع الكثير من موارد تمويل بنوكها في الخليج وأدى لنزوح ودائع كانت للدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع الدوحة. وانخفضت ودائع البنك التجاري القطري 1.5 بالمئة مقارنة مع الربع السابق إلى 73.3 مليار ريال. وقال أبراهام لرويترز الشهر الماضي إن البنك قد يجمع أموالا عبر سوق السندات التايوانية مع تطلعه لتنويع مصادر التمويل. وقالت مصادر لرويترز في 27 سبتمبر أيلول الماضي إن البنك يجري محادثات لبيع حصته البالغة 40 بالمئة في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي إلى تبارك للاستثمار ومقرها الإمارات. وأشار أبراهام في البيان الصادر اليوم إلى أن رأس المال الذي توفره عملية البيع المحتملة سيعاد توزيعه "بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية". (الدولار = 3.6415 ريال قطري) (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)