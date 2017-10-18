مقدمة 1-ارتفاع ربح مصرف قطر الإسلامي 10.9% في الربع/3 متماشيا مع التوقعات

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دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن صافي ربح مصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول في البلاد، قفز 10.9 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.

وحقق البنك ربحا صافيا بلغ 610.1 مليون ريال (167.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر أيلول مقارنة مع 550.1 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى نتائج أعمال البنك في تسعة أشهر في غياب تفاصيل الأرباح الفصلية.

ومصرف قطر الإسلامي هو الرابع بين البنوك القطرية الذي يعلن عن أرباحه عن تلك الفترة، وهي أول فصل مالي كامل منذ اندلاع نزاع دبلوماسي في يونيو حزيران بين قطر من جانب والسعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.

وفي وقت سابق اليوم قال البنك التجاري القطري إنه تحول إلى تحقيق ربح صاف في الربع الثالث، في حين أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف الريان عن زيادة نسبتها 5.6 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب في صافي ربح الربع الثالث.

وتمثل تدفقات ودائع الدول الأربع المتجهة إلى خارج قطر أحد المظاهر الرئيسية لتأثيرات النزاع على البنوك.

وتأثر مصرف قطر الإسلامي، وهو أحد أكبر البنوك القطرية المعتمدة على التمويل من باقي دول منطقة الخليج، سلبا جراء تدفقات خارجة للودائع بلغت 6.9 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق. لكن خلال الربع الثالث بلغت الودائع لدى مصرف قطر الإسلامي 98.66 مليار ريال بزيادة قدرها 1.7 بالمئة مقارنة مع الفترة السابقة.