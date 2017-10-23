مقدمة 1-تراجع أرباح صناعات قطر 1.6% في الربع/3

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دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة انخفض 1.6 بالمئة في الربع الثالث من العام بما يتماشى مع التوقعات حيث تراجعت المبيعات وتأثر الأداء سلبا بأسعار الأسمدة الضعيفة وتقلص هوامش أرباح التشغيل.

وقالت ثاني أكبر شركة للبتروكيماويات في الشرق الأوسط إن من المتوقع تحسن توقعاتها التشغيلية والمالية أكثر في ظل جهود للسيطرة على التكاليف.

وبلغ صافي الربح 747.8 مليون ريال (198.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من السنة التي أعلنتها الشركة اليوم الاثنين.

وبالمقارنة كانت الأرباح 759.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي في حين كان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 730.8 مليون ريال.

لم تذكر صناعات قطر إن كانت النتائج قد تأثرت بعقوبات اقتصادية على قطر منذ الخامس من يونيو حزيران عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع البلد الخليجي متهمة إياه بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

ورتبت قطر منذ يونيو حزيران خطوطا ملاحية جديدة للحد من تأثير الأزمة على الواردات والصادرات.