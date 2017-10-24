انخفاض صافي ربح الإسلامي الأردني 10.3% في الربع/3

عمان 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الإسلامي الأردني أكبر مقرض إسلامي بالمملكة اليوم الثلاثاء تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام 10.3 بالمئة إلى 12.5 مليون دينار (17.6 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إفصاح للبنك، المملوك لمجموعة البركة المصرفية، نشره موقع البورصة فقد انخفضت إيرادات البيوع المؤجلة في الربع الثالث 3.5 بالمئة إلى نحو 35.2 مليون دينار مقارنة مع 36.5 مليون في ذات الفترة من 2016.