إيني تتحول للربحية في الربع/3 بدعم النفط لكن النتائج دون التوقعات

ميلانو 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تحولت شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، لكن النتائج جاءت دون التوقعات.

وبلغ صافي ربح الشركة المعدل 229 مليون يورو (267 مليون دولار)، مقارنة مع خسارة معدلة قدرها 484 مليون يورو قبل عام، لتأتي النتائج دون توقعات محللين كشفت عنها الشركة بتحقيق أرباح قدرها 0.35 مليار يورو.

وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 1.72 مليار يورو مقابل 2.28 مليار في الربع الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي في بيان ”في عام 2017 نتوقع تحقيق تغطية ذاتية للاستثمارات والتوزيعات، تدفع نقدا بالكامل، عند سعر 60 دولارا لبرميل برنت“.

وأكدت الشركة التي تسيطر عليها الدولة أن إنتاجها سينمو بنسبة خمسة بالمئة هذا العام إلى 1.84 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، بينما ستتراجع استثماراتها 18 بالمئة.

وزاد الإنتاج في الربع الثالث خمسة بالمئة إلى 1.80 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، بدعم من استئناف إنتاج حقول في ليبيا مع تحسن الوضع الأمني بالبلاد.

وقالت إيني إنها استأنفت العمل بالمرحلة الثانية من حقل بحر السلام الليبي البحري العملاق، المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز منها في 2018.

وإيني هي أكبر منتج أجنبي للنفط والغاز في أفريقيا، وأكدت الشركة أن الإنتاج سيبدأ في حقل ظُهر العملاق بمصر بحلول نهاية العام.