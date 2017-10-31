ارتفاع صافي ربح البوتاس العربية الأردنية 30% في 9 أشهر

عمان 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة البوتاس العربية، ومقرها الأردن، اليوم الثلاثاء إن صافي الربح ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام 30 بالمئة إلى 65 مليون دينار (91.6 مليون دولار) مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان أن صافي إيرادات المبيعات زاد‭‭ ‬‬ في الأشهر التسعة الأولى 19 بالمئة إلى 312 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2016.

وقال جمال الصرايرة رئيس مجلس ادارة الشركة في البيان ”رغم كل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي مرت بها صناعة الأسمدة العالمية إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن الشركة حققت رقما قياسيا في حجم المبيعات بلغ 1.77 مليون طن في أول تسعة أشهر وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي“.

وقال برنت هايمان الرئيس التنفيذي للبوتاس العربية إن النتائج ترجع إلى ”الجهود الحثيثة لكافة العاملين في الشركة لخفض كلف الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية“.