سعر الخام العماني يرتفع إلى 55.59 دولار للبرميل في ديسمبر

سنغافورة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الثلاثاء أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في ديسمبر كانون الأول سيرتفع 1.57 دولار إلى 55.59 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر كانون الأول من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى أكتوبر تشرين الأول لشهر أقرب استحقاق.

وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بخصم 0.15 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، سيبلغ 55.44 دولار للبرميل في ديسمبر كانون الأول. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)