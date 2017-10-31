FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#OME Company Results
31 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 11:54 / منذ 20 ساعة

ارتفاع صافي ربح زارة القابضة الأردنية 6.6% في الربع/3

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

عمان 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج زارة القابضة، كبرى شركات الاستثمار السياحي في الأردن، اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام 6.6 بالمئة إلى 3.05 مليون دينار (4.3 مليون دولار) مقارنة مع 2.86 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وبحسب إفصاح للشركة، التي تملك فنادق موفنبيك وجراند حياة وإنتركونتننتال في الأردن، نشره موقع البورصة فقد تراجعت الإيرادات التشغيلية 13 بالمئة إلى 18.52 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

الدولار = 0.709 دينار أردني تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.