ارتفاع صافي ربح زارة القابضة الأردنية 6.6% في الربع/3

عمان 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج زارة القابضة، كبرى شركات الاستثمار السياحي في الأردن، اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام 6.6 بالمئة إلى 3.05 مليون دينار (4.3 مليون دولار) مقارنة مع 2.86 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وبحسب إفصاح للشركة، التي تملك فنادق موفنبيك وجراند حياة وإنتركونتننتال في الأردن، نشره موقع البورصة فقد تراجعت الإيرادات التشغيلية 13 بالمئة إلى 18.52 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.