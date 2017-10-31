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#OME Company Results
31 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 15:02 / منذ 17 ساعة

الشرق العربي للتأمين الأردنية تتكبد خسارة بقيمة 1.15 مليون دينار في الربع/3

صحفيو رويترز

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عمان 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جي أي جي الشرق العربي للتأمين الأردنية اليوم الثلاثاء أن الشركة منيت بخسارة في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 1.15 مليون دينار (1.62 مليون دولار) مقارنة مع ربح قيمته 33 ألف دينار في الفترة ذاتها من 2016.

وبحسب إفصاح للشركة التابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية، تراجعت الإيرادات 19.2 بالمئة إلى 13.4 مليون دينار مقارنة مع 16.6 مليون في الربع المقابل من العام الماضي.

الدولار = 0.709 دينار أردني تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير إسلام يحيى

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