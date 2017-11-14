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#Reuters Arabic World Service
14 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 07:46 / بعد يومين

روسنفت تدفع 1.3 مليار دولار لكردستان عن إمدادات نفط في 2017

صحفيو رويترز

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موسكو 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت روسنفت الروسية إنها دفعت 1.3 مليار دولار لحكومة كردستان العراق في 2017 كمدفوعات مسبقة عن إمدادات نفطية وذلك مع إعلانها عن قفزة في صافي ربحها في الربع الثالث من العام الحالي.

وأظهرت نتائج أعمال أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا أن صافي ربحها قفز 80 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 47 مليار روبل (792 مليون دولار) بدعم من ارتفاع أسعار الخام، لكنه جاء دون التوقعات في استطلاع لرويترز.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق روسنفت ربحا صافيا في الربع الثالث قدره 66 مليار روبل.

وارتفعت مبيعات الشركة في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول إلى 1.5 تريليون روبل من 1.22 تريليون روبل بما يتماشى مع نتائج الاستطلاع.

وزادت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 371 مليار روبل في الربع الثالث مقارنة مع 292 مليار روبل مقابل توقعات بوصولها إلى 356.3 مليار روبل. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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