مقدمة 1-شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح قياسية في 2018 مع ارتفاع أسعار التذاكر

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من فيكتوريا بريان

جنيف 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) شركات الطيران العالمية ستعاود تحقيق أرباح سنوية قياسية في 2018 بفضل تحسن الاقتصادات حول العالم وقوة الطلب على السفر، مع توقع ارتفاع أسعار التذاكر أيضا.

وأضاف الاتحاد أن من المتوقع أن يرتفع إجمالي الأرباح 11 بالمئة إلى 38.4 مليار دولار في 2018، مشيرا إلى أن الآفاق مشجعة. ورفع الاتحاد توقعاته لأرباح 2017 إلى 34.5 مليار دولار من 31.4 مليار في التقديرات السابقة، لكنها تظل أقل من مستواها في 2016.

ومن المتوقع أن تحقق شركات الطيران في أمريكا الشمالية وأوروبا 27.9 مليار دولار من إجمالي الأرباح البالغ 38.4 مليار دولار.

وبعد انخفاض استمر ست سنوات متتالية، من المتوقع أن يرتفع العائد على الراكب، وهو مقياس لأسعار التذاكر، بنسبة ثلاثة بالمئة العام المقبل بعد هبوطه 1.5 بالمئة في 2017.

لكن لم تكن جميع التوقعات إيجابية، حيث تشير التقديرات إلى تراجع نمو الطلب على الشحن الجوي إلى 4.5 بالمئة في 2018 بعدما سجل نموا بنسبة 9.3 بالمئة في 2017 بعد سنوات قليلة صعبة.

وقال إياتا إن الزيادة المتوقعة في أسعار تذاكر الطيران تتماشى مع التضخم المتوقع.

وساهم ارتفاع إيرادات التذاكر في تحقيق شركات الطيران الأوروبية الكبرى أرباحا تفوق التوقعات هذا العام، وأعلن إياتا رفع توقعاته لصافي الأرباح في أوروبا إلى 9.8 مليار دولار هذا العام من 8.6 مليار دولار في التقديرات السابقة، ومن المنتظر أن تواصل الأرباح ارتفاعها لتصل إلى 11.5 مليار دولار العام المقبل.

وقال برايان بيرس كبير الاقتصاديين في إياتا إنه بينما قضت المنافسة المحتدمة على بعض شركات الطيران، فإن تحسن الاقتصادات وقوة الطلب من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأرباح في أوروبا.

ومن الأنباء السارة للمستثمرين في قطاع الطيران، أن من المتوقع أن يتجاوز العائد على رأس المال في القطاع تكلفة رأس المال للسنة الرابعة على التوالي في العام المقبل.

وفي الوقت الذي باتت فيه الربحية العالمية أكثر استدامة، قال إياتا إن التركيز الرئيسيي ينصب على كبح التكاليف، وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف العمالة وهو ما سيكون له أثر سلبي.

ويتوقع إياتا ارتفاع تكاليف الوحدة 4.3 بالمئة في 2018 بعد زيادة 1.7 بالمئة في 2017، كما يتوقع وصول متوسط سعر وقود الطائرات إلى 73.8 دولار للبرميل العام المقبل بزيادة 12.5 بالمئة.