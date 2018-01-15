ملخص-ارتفاع أرباح بنك مسقط في السنة المالية 2017

15 يناير كانون الثاني (رويترز) - بنك مسقط:

* صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017 بلغ 176.8 مليون ريال مقابل 176.6 مليون ريال قبل عام.

* إجمالي صافـي الدخل من الفائدة والتمويل الإسلامي بلغ 281.3 مليون ريال مقابل 274.2 مليون ريال قبل عام.

* إجمالي ودائع العملاء شاملة ودائع الخدمات المصرفية الإسلامية بلغ 7.41 مليار ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017 مقابل 7.46 مليار ريال قبل عام.

* صافي القروض شاملة أعمال التمويل الإسلامي بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017 بلغ 8.33 مليار ريال مقابل 7.96 مليار ريال قبل عام. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)