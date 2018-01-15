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#OME Company Results
15 كانون الثاني يناير 2018 / 10:20 / بعد يوم واحد

ملخص-انخفاض أرباح البنك الوطني العماني في 2017

صحفيو رويترز

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15 يناير كانون الثاني (رويترز) - البنك الوطني العماني:

* صافي الربح بعد الضرائب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017 بلغ 44 مليون ريال مقارنة مع 55.8 مليون ريال قبل عام.

* صافي الدخل من الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي للسنة المالية 92.9 مليون ريال مقابل 101.6 مليون ريال قبل عام.

* ودائع العملاء والحسابات الاستثمارية غير المقيدة 2.46 مليار ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017 مقابل 2.40 مليار ريال قبل عام.

* القروض والسلفيات والأنشطة التمويلية للعملاء بلغت 2.65 مليار ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017 مقابل 2.67 مليار ريال قبل عام.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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