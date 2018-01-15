ملخص-انخفاض أرباح البنك الوطني العماني في 2017

15 يناير كانون الثاني (رويترز) - البنك الوطني العماني:

* صافي الربح بعد الضرائب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017 بلغ 44 مليون ريال مقارنة مع 55.8 مليون ريال قبل عام.

* صافي الدخل من الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي للسنة المالية 92.9 مليون ريال مقابل 101.6 مليون ريال قبل عام.

* ودائع العملاء والحسابات الاستثمارية غير المقيدة 2.46 مليار ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017 مقابل 2.40 مليار ريال قبل عام.

* القروض والسلفيات والأنشطة التمويلية للعملاء بلغت 2.65 مليار ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017 مقابل 2.67 مليار ريال قبل عام.