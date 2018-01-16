ارتفاع مبيعات بي.إس.إيه الفرنسية للسيارات في 2017 بفضل نمو في إيران وآسيا

باريس 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات المالكة للعلامة التجارية بيجو اليوم الثلاثاء إن مبيعاتها العالمية في 2017 زادت 15.4 بالمئة بفضل النمو القوي في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والذي ساهم في تعويض الصعوبات التي تواجها في بريطانيا والصين.

وباعت المجموعة ثلاثة ملايين و632 ألفا و300 سيارة على مستوى العالم في 2017 لتضاهي الأداء القوي الذي كشفت عنه منافستها المحلية رينو الأسبوع الجاري.

وارتفع سهم بي.إس.إيه 0.3 بالمئة في التعاملات المبكرة متفوقا علي مؤشر أسهم قطاع السيارات الأوروبي الذي زاد 0.1 بالمئة.

وقالت المجموعة إنها حققت مبيعات قوية من المركبات التجارية الخفيفة من طرازيها بيجو وستروين في الأسواق الخارجية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وقال جان فيليب امباراتو الرئيبس التنفيذي لبيجو في بيان ”العام 2017 كان استثنائيا مع تحقيق نتائج قياسية مرتفعة لبيجو“.

وكانت إيران نقطة مضيئة بوجه خاص في الشرق الأوسط وهي سوق عادت إليها المجموعة في 2016 إثر اتفاق دولي لرفع العقوبات عن طهران مقابل كبح أنشطتها النووية.

وفي الصين انخفضت المبيعات ولكن الشركة أشارت لبوادر على التعافي بعد يوليو تموز.

وقالت المجموعة إنها رفعت حصتها في الأسواق الأوروبية الرئيسية باستثناء المملكة المتحدة حيث تواجه الشركة مشاكل في أنشطة أوبل فوكسهول التي استحوذت عليها العام الماضي.

كانت رينو أعلنت أمس عن زيادة في المبيعات العالمية في 2017، قائلة إنها تتوقع مزيدا من النمو في 2018. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)