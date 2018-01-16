نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 5.2% في الربع/4

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز من واقع ما أعلنه بنك قطر الوطني اليوم الثلاثاء بارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 5.2 بالمئة.

وحقق أكبر بنك خليجي 2.85 مليار ريال (783 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.71 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2016، وفقا لحسابات رويترز.

وقال البنك إن الأرباح السنوية بلغت 13.1 مليار ريال بزيادة ستة بالمئة عن العام السابق.

كان سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح البنك القطري 3.54 مليار ريال في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 3.30 مليار ريال. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)