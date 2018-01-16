مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك قطر الوطني دون التوقعات في الربع/4 عند 5.2%

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من توم أرنولد

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 5.2 بالمئة وهو ما يقل عن توقعات اثنين من المحللين وذلك مع تسجيل قفزة في مخصصات القروض الرديئة.

وحقق أكبر بنك خليجي ربحا بلغ 2.85 مليار ريال (783 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.71 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2016، وفقا لحسابات أجرتها رويترز في غياب البيانات التفصيلية للربع.

كان سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح البنك القطري 3.54 مليار ريال في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 3.30 مليار ريال.

ووفقا لتقديرات المحللين، بلغ حجم المخصصات خلال الربع 1.05 مليار ريال، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أمثال المستوى المسجل في الأرباع الماضية.

ولم يقدم البنك أي إفادات فيما يتعلق بالمخصصات الفصلية على الرغم من أن البنوك تجنب في بعض الأحيان المزيد من المخصصات لتغطية القروض الرديئة في الربع الأخير من العام.

وقال البنك إن الأرباح السنوية بلغت 13.1 مليار ريال بزيادة ستة بالمئة عن العام السابق.

وبنك قطر الوطني مستفيد رئيسي من نمو الإقراض القوي في قطر حيث واصلت الحكومة الإنفاق على الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في 2022 والبنى التحتية الأخرى رغم محاولات السعودية والإمارات والبحرين ومصر للضغط على الاقتصاد. قطعت الدول العربية الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران.

وقال بنك قطر الوطني إن القروض والسلف بلغت 584 مليون ريال بارتفاع 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكمل بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الأصول، في 2016 الاستحواذ على فاينانس بنك التركي ويملك أنشطة في مصر و23.5 بالمئة في إيكو بنك الأفريقي.

وبلغ حجم الودائع في البنك، المملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار، 586 مليار ريال في نهاية 2017 بارتفاع نسبته 16 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وجرى ضخ سيولة من ودائع القطاع العام في البنوك القطرية خلال الأشهر الماضية من أجل المساعدة على التصدي لأي تدفقات نازحة نتيجة للأزمة الدبلوماسية.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية قدرها ستة ريالات للسهم عن 2017 ارتفاعا من 3.5 ريال للسهم في التوزيعات الموصى بها للعام السابق وسهم منحة لكل عشرة أسهم.

وبحث بنك قطر الوطني على مدار الأشهر الستة الماضية أو نحوها عن مصادر بديلة للتمويل منذ القطيعة الدبلوماسية وأصدر هذا الشهر سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار لأجل 30 عاما.

وتباع سندات فورموزا في تايوان وتكون مقومة بأي عملة غير الدولار التايواني.

(الدولار = 3.6400 ريال قطري)