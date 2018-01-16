مقدمة 1-أرباح مصرف الريان القطري تهبط 9.6% في الربع/4

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16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن مصرف الريان، ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية، اليوم الثلاثاء عن انخفاض قدره 9.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي، وفقا لحسابات رويترز، وهو أداء لا يرقى إلى توقعات المحللين.

وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 466 مليون ريال (128 مليون دولار) مقارنة مع 515.6 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام بحسب ما أظهرته حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات المالية عوضا عن بيانات مفصلة للأرباح الفصلية.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك صافي ربح قيمته 562.5 مليون ريال.

وهذا هو ثاني بنك كبير يعلن أرباح الربع الرابع بعد بنك قطر الوطني الذي سجل زيادة نسبتها 5.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير، وهي زياد أقل من توقعات محللين، مع تسجيل قفزة في مخصصات القروض الرديئة.

واضطرت البنوك القطرية إلى تنويع موارد تمويلها منذ أن سحبت بنوك من بعض الدول العربية المجاورة أموالا بسبب أزمة دبلوماسية بالمنطقة. ويظل الاقتصاد القطري صامدا بشكل عام في هذا الخلاف ومن المنتظر أن تحظى البنوك بدعم في 2018 مع اتجاه الحكومة لزيادة الإنفاق قليلا.

وقال مصرف الريان إن مجلس إدارته اقترح توزيع ريالين للسهم عن 2017، دون تغيير يذكر عن العام السابق.

وفي صفقة قد ينتج عنها ثاني أكبر بنك في قطر، يخوض مصرف الريان مباحثات اندماج أولية مع بنك بروة وبنك قطر الدولي.

وفي سنة 2017 بأكملها، حقق البنك الذي يلتزم بأحكام الشريعة، صافي ربح بلغ 2.03 مليار ريال انخفاضا من 2.08 مليار ريال في العام السابق.

(الدولار = 3.6415 ريال قطري)