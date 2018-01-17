ملخص-نمو أرباح مصرف قطر الإسلامي 11.6% في 2017

* صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 2.41 مليار ريال في 2017 مقابل 2.16 مليار ريال في السنة السابقة، بزيادة 11.6 بالمئة.
* مجلس الإدارة يقترح توزيعات سنوية بواقع خمسة ريالات للسهم.
* إجمالي الدخل بلغ 6.20 مليار ريال في 2017 مقابل 5.49 مليار في السنة السابقة.
* ودائع العملاء بلغت 101.8 مليار ريال في نهاية ديسمبر كانون الأول بزيادة 6.7 بالمئة على أساس سنوي.
* النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 17.3 بالمئة كما في ديسمبر كانون الأول 2017 وفقا لمتطلبات بازل 3.
إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار