نمو صافي ربح قطر الإسلامي 14.6% في الربع/4 محققا التوقعات

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بارتفاع صافي ربح مصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي خليجي من حيث الأصول، 14.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي محققا بذلك متوسط توقعات ثلاثة محللين.

والبنك وهو ثالث بنك قطري رئيسي يعلن نتائجه الفصلية بعد بنك قطر الوطني ومصرف الريان اللذين جاءت أرباحهما دون التقديرات بسبب زيادة المخصصات.

وحقق قطر الإسلامي 630 مليون ريال (173.1 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 549.7 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام وذلك وفقا للحسابات التي أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية السنوية نظرا لغياب الأرقام الفصلية.

وتوقع ثلاثة محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك في المتوسط ربحا فصليا قدره 591.1 مليون ريال.

وكان قطر الإسلامي من أشد البنوك القطرية تضررا بنزوح أموال خليجية من قطر عقب اندلاع نزاع دبلوماسي في يونيو حزيران بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر. لكن ودائع البنك زادت للربع الثاني على التوالي لتصل إلى 101.8 مليار ريال بزيادة 3.2 بالمئة عن الربع السابق.

(الدولار = 3.6400 ريال قطري)