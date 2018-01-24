ارتفاع صافي ربح بنك الدوحة 76.4% في الربع/4

دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق بنك الدوحة، خامس أكبر بنوك قطر من حيث الأصول، اليوم الأربعاء ارتفاعا نسبته 76.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام وفقا لحسابات رويترز لكنه خالف توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات رويترز التي تستخدم البيانات المالية في غياب تفاصيل الأرباح الفصلية أن صافي ربح البنك بلغ 61.6 مليون ريال (16.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 34.8 مليون ريال قبل عام.

كان ثلاثة محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك في المتوسط صافي ربح فصلي قدره 144.7 مليون ريال.

وقال البنك إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ثلاثة ريالات للسهم لعام 2017 دون تغيير عن السنة السابقة.

وأضاف أن مجلس الإدارة يوصي بإصدار سندات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل للبنك البالغ قيمته ملياري دولار.

(الدولار = 3.6415 ريال قطري)