جينل إنرجي تقول إنتاج 2017 تراجع 34%

25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت جينل إنرجي للنفط التي تتركز أعمالها في كردستان العراق اليوم الخميس إن صافي إنتاج العام بأكمله تراجع نحو 34 بالمئة مع هبوط إنتاج حقلها النفطي الرئيسي طق طق.

وبلغ متوسط صافي الإنتاج 35 ألفا و200 برميل من النفط يوميا في 2017 مقارنة مع 53 ألفا و300 برميل يوميا في 2016 حسبما ذكرت جينل.

جينل واحدة من شركات النفط الأجنبية القليلة العاملة في كردستان العراق وقالت الشركة إن من المتوقع أن يكون صافي إنتاج 2018 من حقلي طاوكي وطق طق معا قريبا من مستويات الربع الأخير من 2017.