مقدمة 1-تراجع إنتاج جينل إنرجي والتركيز يتحول صوب حقلي غاز

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25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت جينل إنرجي للنفط التي تتركز أعمالها في كردستان العراق اليوم الخميس إنها تتوقع تراجع إنتاج النفط والغاز للعام الثالث في 2018 مضيفة أنها تحول تركيزها إلى حقلي غاز جديدين.

ويرجع تراجع الإنتاج إلى الانخفاض المستمر في إنتاج حقل طق طق الذي كان أهم الحقول التي تديرها جينل إنرجي بعدما وصل البئر لطبقة حاملة للمياه في عام 2016 مما أثر سلبا على إنتاجه.

وقال عيسى إيكاهيمونن المدير المالي لجينل إنرجي لرويترز إن عمليات الشركة في الإقليم الواقع في شمال العراق لم تتأثر بدرجة كبيرة بعد استفتاء على الاستقلال أجرته حكومة إقليم كردستان العراق في العام الماضي مما أدى لوقوع مواجهة عسكرية مع بغداد وكذلك فرض عقوبات عليها من بلدان مجاورة.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات تسببت في تباطؤ جهود الشركة في العثور على شريك لتطوير حقلي غاز ميران وبينا باوي إلا أن الشركة تراهن على نحو متزايد على تطويرهما بعد مسح أُجري في الآونة الأخيرة أظهر زيادة 40 بالمئة في موارد الغاز إلى 14.7 تريليون قدم مكعبة.

وقال إيكاهيمونن ”الأمور لم تتوقف فيما يتعلق بميران وبينا باوي‭ ‬..الاستفتاء لم يسرع أي شيء لكنه ليس نبأ سيئا لجينل“.

وقالت الشركة إن خطط التطوير التي تنفذها شركة بيكر هيوز ستكتمل خلال فترة وجيزة وستقوم الشركة بمزيد من الاختبارات للآبار في العام الحالي.

وتخطط جينل إنرجي لإنفاق ما يتراوح بين 25 و40 مليون دولار على المشروع في عام 2018 من برنامج إنفاق رأسمالي تتراوح قيمته الإجمالية بين 95 و140 مليون دولار.

وقال إيكاهيمونن إن البحث مستمر عن شريك في تطوير الحقلين.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن إن إنتاج عام 2018 سينخفض سبعة بالمئة إلى 32 ألفا و760 برميل من المكافئ النفطي يوميا بعدما تراجع الإنتاج في 2017 بنسبة 34 بالمئة.

واستمرت الشركة في تلقي مدفوعات منتظمة من حكومة إقليم كردستان العراق في 2017.