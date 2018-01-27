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#Reuters Arabic World Service
January 27, 2018 / 4:12 PM / in 2 days

مجموعة البنك العربي الأردنية: صافي ربح 2017 دون تغير عند 533 مليون دولار

صحفيو رويترز

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عمان 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مجموعة البنك العربي أكبر مقرض في الأردن اليوم السبت إن صافي ربحها في عام 2017 بلغ 533 مليون دولار دون تغير يذكر عن أرباح العام السابق التي بلغت 532.7 مليون دولار وإن الإيرادات جاءت بشكل رئيسي من الأنشطة المصرفية الأساسية.

وقال البنك، وهو أحد المؤسسات المالية الكبرى في الشرق الأوسط، إن الأرباح التشغيلية ارتفعت 12 بالمئة من دون دخول تذبذبات سعر الصرف في الحسابات.

وارتفع إجمالي القروض ستة بالمئة إلى 25.1 مليار دولار بينما زادت الودائع قليلا إلى 33.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 33.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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