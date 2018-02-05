أرباح زارة القابضة الأردنية تقفز 150% في 2017

عمان 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت زارة القابضة، كبرى شركات الاستثمار السياحي في الأردن، اليوم الاثنين إن صافي الربح بعد الضريبة قفز العام الماضي 150 بالمئة إلى 6.71 مليون دينار (9.4 مليون دولار) مقارنة مع 2.68 مليون قبل عام.

وقالت الشركة، التي تملك فنادق موفينبيك وجراند حياة وانتركونتننتال بالأردن، في افصاح نُشر بموقع البورصة إنه رغم تراجع الإيرادات التشغيلية في العام الماضي ستة بالمئة إلى 18.1 مليون دينار مقارنة مع 2016 فإن انخفاض التكاليف ساهم في زيادة الأرباح.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)