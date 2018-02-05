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February 5, 2018 / 2:28 PM / a day ago تم التحديث قبل

أرباح زارة القابضة الأردنية تقفز 150% في 2017

صحفيو رويترز

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عمان 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت زارة القابضة، كبرى شركات الاستثمار السياحي في الأردن، اليوم الاثنين إن صافي الربح بعد الضريبة قفز العام الماضي 150 بالمئة إلى 6.71 مليون دينار (9.4 مليون دولار) مقارنة مع 2.68 مليون قبل عام.

وقالت الشركة، التي تملك فنادق موفينبيك وجراند حياة وانتركونتننتال بالأردن، في افصاح نُشر بموقع البورصة إنه رغم تراجع الإيرادات التشغيلية في العام الماضي ستة بالمئة إلى 18.1 مليون دينار مقارنة مع 2016 فإن انخفاض التكاليف ساهم في زيادة الأرباح.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)

تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي

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