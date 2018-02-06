نمو صافي ربح البنك الأردني الكويتي 2.8% في 2017

عمان 6 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأردني الكويتي اليوم الثلاثاء أن صافي الربح في العام الماضي نما 2.8 بالمئة إلى 28.5 مليون دينار (40.1 مليون دولار) مقارنة مع 27.7 مليون في السنة السابقةم.

وبحسب إفصاح للبنك، الذي يملك فيه بنك برقان الكويتي حصة الأغلبية، بلغ صافي الإيرادات 105.9 مليون دينار بارتفاع 3.7 بالمئة عن العام السابق.

وزادت قيمة ودائع العملاء في العام الماضي 6.2 بالمئة إلى 1.8 مليار دينار مقارنة مع 2016.