استقرار صافي ربح البنك الإسلامي الأردني في 2017

عمان 7 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الإسلامي الأردني، أكبر مقرض إسلامي بالمملكة، اليوم الأربعاء أن صافي ربحه خلال العام الماضي بلغ 54.1 مليون دينار (76.3 مليون دولار) دون تغيير يذكر مقارنة مع 54 مليونا في العام السابق.

وبحسب إفصاح للبنك، المملوك لمجموعة البركة المصرفية، على موقع البورصة فقد تراجعت الإيرادات التشغيلية 1.7 بالمئة إلى 147 مليون دينار مقارنة مع العام 2016.

وزادت ودائع العملاء في العام الماضي 1.9 بالمئة إلى 3.71 مليار دينار مقارنة مع مستواها في السنة السابقة.