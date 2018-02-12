ارتفاع أرباح أريد القطرية 13% في الربع/4 والربح السنوي يتضرر من انخفاض العملة

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - حققت مجموعة أريد للاتصالات في قطر ارتفاعا نسبته 13 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من أن الربح السنوي تراجع عشرة في المئة حيث تأثرت الإيرادات سلبا بانخفاض العملة في بعض الأسواق.

وحققت مجموعة أريد، التي تعمل في عشر دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ربحا فصليا قدره 408 ملايين ريال (112.09 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 361 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع ربحا فصليا للشركة بقيمة 423.95 مليون ريال.

وقالت المجموعة في بيان إن ربح العام بأكمله انخفض إلى 1.967 مليار ريال في 2017 من 2.193 مليار في 2016.

واستقرت إيرادات الربع الأخير والعام بأكمله دون تغير يذكر عند 8.259 مليار ريال و32.735 مليار ريال بالترتيب.

وزاد عدد المشتركين 18 بالمئة في العام إلى 164 مليونا، وهو ما تقول أريد إنه يرجع إلى ”عمليات مختلفة لكسب العملاء“ في إندونيسيا والعراق وسلطنة عمان والجزائر وتونس والمالديف والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي العراق، زادت أريد قاعدة عملائها بواقع ثمانية في المئة إلى نحو 13 مليونا حيث استطاعت استعادة مواقع شبكتها في المناطق التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها مؤخرا من تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الجزائر وتونس، انخفضت الإيرادات السنوية ثمانية بالمئة ونحو 11 بالمئة على الترتيب. وهبطت الإيرادات عشرة بالمئة في ميانمار.