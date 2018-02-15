تراجع صافي ربح مجموعة الاتصالات الفلسطينية 12% في 2017

رام الله (الضفة الغربية) 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم الخميس أن صافي أرباح الشركة بلغ حوالي 70.5 مليون دينار أردني (99.38 مليون دولار) في 2017 مقارنة مع 80.1 مليون دينار في السنة السابقة، بما يمثل تراجعا نسبته نحو 12 بالمئة.

وذكرت المجموعة في بيان أن مجلس الإدارة قرر ”رفع توصيته إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد“.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات ”سياسة مجلس إدارة المجموعة وإدارتها التنفيذية ترتكز على تحسين العائدات على رأس المال من خلال انتهاج السياسة الاستثمارية الناجحة واتباع السياسات الإدارية المتطورة لتضاهي بذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية“.

وأضاف في البيان ”نعمل في ظروف استثنائية وفي سوق استثنائية، في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يضع العقبات بشكل دائم أمام مسيرتنا“.

كان مشغلون فلسطينيون للهاتف المحمول أطلقوا خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي بعد حظر إسرائيلي طويل.

وحجبت إسرائيل، التي أطلقت خدمات الجيل الثالث في 2004، ترددات عن الفلسطينيين لنحو 12 عاما. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2015، وافقت على السماح بخدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية وحدها دون قطاع غزة الذي تهيمن عليه حركة حماس.

وتتيح تكنولوجيا الجيل الثالث للمستخدمين إجراء اتصالات ورسائل نصية والاستفادة من خدمات الانترنت العالية السرعة. أما شبكات الجيل الثاني، التي تعمل في غزة، فتتيح مكالمات ونقل محدود للبيانات.

(الدولار = 0.7094 دينار أردني)