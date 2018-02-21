أرباح تشغيل أو.إم.في دون التوقعات في الربع/4

فيينا 21 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت أرباح التشغيل المعدلة لمجموعة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في 67 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدعومة بزيادة أرباح التنقيب في النرويج وليبيا وصعود أسعار الخام.

وبلغت أرباح التشغيل، التي لا تشمل البنود الاستثنائية ولا تغيرات المخزون، 688 مليون يورو (848 مليون دولار) لتأتي دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 716 مليون يورو.

وقالت أو.إم.في إنها ستقترح زيادة توزيعاتها النقدية 25 بالمئة إلى 1.50 يورو للسهم عن 2017.

(الدولار = 0.8113 يورو)