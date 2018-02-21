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Reuters Arabic World Service
February 21, 2018 / 6:58 AM / a day ago

أرباح تشغيل أو.إم.في دون التوقعات في الربع/4

صحفيو رويترز

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فيينا 21 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت أرباح التشغيل المعدلة لمجموعة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في 67 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدعومة بزيادة أرباح التنقيب في النرويج وليبيا وصعود أسعار الخام.

وبلغت أرباح التشغيل، التي لا تشمل البنود الاستثنائية ولا تغيرات المخزون، 688 مليون يورو (848 مليون دولار) لتأتي دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 716 مليون يورو.

وقالت أو.إم.في إنها ستقترح زيادة توزيعاتها النقدية 25 بالمئة إلى 1.50 يورو للسهم عن 2017.

(الدولار = 0.8113 يورو)

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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