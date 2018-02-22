ملخص-البحرين للاتصالات تتكبد خسائر في الربع/4

22 فبراير شباط (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

* صافي خسارة المجموعة 21.7 مليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل ربح بلغ 5.2 مليون قبل سنة.

* صافي الربح السنوي للمجموعة 3.5 مليون دينار مقارنة مع 37.6 مليون في السنة السابقة.

* إجمالي الإيرادات السنوية 379.4 مليون دينار بزيادة ثلاثة بالمئة عن العام السابق.

* مجلس الإدارة البحرين يوصي بتوزيعات سنوية 25 فلسا للسهم.

* الشركة تنوي شراء أسهم خزينة تصل إلى عشرة بالمئة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

* هبوط صافي الربح السنوي يرجع بالأساس إلى خسائر انخفاض القيمة المتعلقة باستثمارات الشركة في اليمن والأردن.

* تتوقع ربحا في نطاق 40-45 مليون دينار في 2018 وصرف توزيعات نقدية بنحو 25 فلسا للسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.