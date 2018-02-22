FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
OME Company Results
February 22, 2018 / 10:45 AM / a day ago

ملخص-البحرين للاتصالات تتكبد خسائر في الربع/4

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

22 فبراير شباط (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

* صافي خسارة المجموعة 21.7 مليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل ربح بلغ 5.2 مليون قبل سنة.

* صافي الربح السنوي للمجموعة 3.5 مليون دينار مقارنة مع 37.6 مليون في السنة السابقة.

* إجمالي الإيرادات السنوية 379.4 مليون دينار بزيادة ثلاثة بالمئة عن العام السابق.

* مجلس الإدارة البحرين يوصي بتوزيعات سنوية 25 فلسا للسهم.

* الشركة تنوي شراء أسهم خزينة تصل إلى عشرة بالمئة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

* هبوط صافي الربح السنوي يرجع بالأساس إلى خسائر انخفاض القيمة المتعلقة باستثمارات الشركة في اليمن والأردن.

* تتوقع ربحا في نطاق 40-45 مليون دينار في 2018 وصرف توزيعات نقدية بنحو 25 فلسا للسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.