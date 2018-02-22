البحرين للاتصالات تتوقع انتعاش الأرباح ونشاط استحواذ في 2018

من توم أرنولد وسعيد أزهر

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤولان تنفيذيان في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الخميس إن الشركة تتوقع ربحا بين 40 مليونا و45 مليون دينار في 2018 وإنها تبحث عن فرص استحواذ في الاتصالات والمجال الرقمي.

كان المسؤولان يتحدثان خلال مؤتمر بالهاتف لوسائل الإعلام بعد أن تكبدت الشركة، التي تعمل في 14 بلدا، خسارة بلغت 21.7 مليون دينار (57.6 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع صافي ربح قدره 5.2 مليون دينار قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الأداء بالأساس إلى خسائر انخفاض القيمة فيما يتعلق باستثماراتها في اليمن والأردن. كانت الشركة ستربح أكثر من 40 مليون دينار لو لم تسجل انخفاضات القيمة تلك.

وقال إيهاب حناوي الرئيس التنفيذي للمجموعة “نعتقد أن المجموعة في وضع ممتاز من حيث العوامل الأساسية ونتوقع أرباحا صافية في نطاق 40 مليونا إلى 45 مليون دينار في 2018.

بلغ صافي الربح المجمع لبتلكو في 2017 بأكمله 3.5 مليون دينار منخفضا 91 بالمئة عن العام السابق.

وقال حناوي إن الشركة تبحث عن فرص استحواذ في السوق يمكنها أن تعزز الربحية مضيفا أنها تأمل بتوقيع صفقة خلال 2018 لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال فيصل قمحية المدير المالي للمجموعة إن أي عملية استحواذ ستمول عن طريق زيادة رأس المال مضيفا أن رأسمال الشركة يكفي في حالة عدم القيام بأي استحواذ وسيمكنها من دفع توزيعات نقدية 25 فلسا للسهم للأعوام الثلاثة المقبلة.

كانت بتلكو أعلنت في وقت سابق أن توزيعاتها للعام 2017 بأكمله ستبلغ 25 فلسا للسهم وأنها تعتزم الاستحواذ على ما يصل إلى عشرة بالمئة من رأسمالها المدفوع في صورة أسهم خزينة لكن بعد موافقة الجهات التنظيمية.

وقال حناوي إن انخفاضات القيمة في أنشطة اليمن ترجع إلى تدهور قيمة العملة المحلية والتداعيات الاقتصادية الأخرى للحرب الأهلية الناشبة هناك.

وقالت بتلكو إن نشاطها في الأردن تأثر سلبا بارتفاع ضرائب الاتصالات وزيادة تكاليف الكهرباء على شركات القطاع.

وفي 2017 وافق 128 من عاملي الشركة في البحرين على التقاعد المبكر طوعا مما كلف الشركة 8.1 مليون دينار. واستبعد حناوي أن يتكرر مثل ذلك في 2018.

(الدولار = 0.3768 دينار بحريني)