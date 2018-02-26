ملخص-فودافون قطر تتكبد خسارة 182.2 مليون ريال في تسعة أشهر

26 فبراير شباط (رويترز) - فودافون قطر:
* بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017، عدد العملاء بلغ 1.39 مليون.
* تقول إن رخصة الشركة لشبكة الاتصالات تم تجديدها لمدة 40 سنة إضافية إلى 2068.
* تقول إن التمديد سيقلص ”قيمة إطفاء الرخصة السنوي“ من 403 ملايين ريال قطري إلى 100 مليون ريال تقريبا.
* مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017.
* سيتم تطبيق تخفيض رأس المال عبر تخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات قطرية للسهم إلى خمسة ريالات.
* مجلس الإدارة يوافق على استمرار الشراكة مع مجموعة فودافون عبر الموافقة على عقد تقديم خدمات للدعم التقني لمدة خمس سنوات مع خيار للتمديد.
* (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)