ملخص-فودافون قطر تتكبد خسارة 182.2 مليون ريال في تسعة أشهر

26 فبراير شباط (رويترز) - فودافون قطر:

* تتكبد خسارة 182.2 مليون ريال في تسعة أشهر.

* تحقق إيرادات 1.48 مليار ريال في تسعة أشهر.

* بنهاية ديسمبر كانون الأول 2017، عدد العملاء بلغ 1.39 مليون.

* تقول إن رخصة الشركة لشبكة الاتصالات تم تجديدها لمدة 40 سنة إضافية إلى 2068.

* تقول إن التمديد سيقلص ”قيمة إطفاء الرخصة السنوي“ من 403 ملايين ريال قطري إلى 100 مليون ريال تقريبا.

* مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

* سيتم تطبيق تخفيض رأس المال عبر تخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات قطرية للسهم إلى خمسة ريالات.

* مجلس الإدارة يوافق على استمرار الشراكة مع مجموعة فودافون عبر الموافقة على عقد تقديم خدمات للدعم التقني لمدة خمس سنوات مع خيار للتمديد.

* (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)