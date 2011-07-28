نمو صافي ربح بنك بيبلوس اللبناني 16.2% في النصف/1

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بيروت 28 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك بيبلوس اللبناني اليوم الخميس إن صافي ارباحه ارتفع 16.2 بالمئة إلى نحو 84 مليون دولار في النصف الاول من 2011 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف البنك في بيان أن اجمالي الاصول زاد اكثر من ثمانية بالمئة إلى 16.5 مليار دولار مقارنة مع النصف الاول من 2010 بينما ارتفعت ودائع العملاء 5.9 بالمئة إلى 12.6 مليار دولار.

وينظر إلى نمو الودائع في القطاع المصرفي اللبناني على انه امر حيوي لمساعدة البلاد على الوفاء باحتياجاتها من القروض لتمويل دين عام يعادل نحو 140 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال البنك إنه اصدر سندات لاجل عشر سنوات في يونيو حزيران بقيمة 300 مليون دولار.