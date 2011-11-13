صافي أرباح عمانتل يرتفع 25 في المئة في الربع الثالث

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دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الاحد ان ارباحها الفصلية زادت بنسبة 25 في المئة مع كسب الشركة المملوكة للدولة لمشتركين جدد على مدى السنة لكن النتائج جاءت اقل قليلا من توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي كانت تحتكر القطاع سابقا في بيان للبورصة إن صافي أرباحها بلغ 28 مليون ريال (72.7 مليون دولار) في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر ايلول بالمقارنة مع صافي ربح بلغ 22.4 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع المحللون في المتوسط ربحا يبلغ 28.9 مليون ريال.

وأضافت الشركة التي تمتلك الحكومة العمانية 70 بالمئة منها أن ايراداتها الفصلية ارتفعت بمقدار 13 بالمئة إلى 109.9 مليون ريال من 97.4 مليون قبل عام.

وزادت قاعدة عملاء الشركة إلى 3.4 مليون مشترك خلال فترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقابل 3.3 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في أغسطس آب إن عمانتل تتابع تراخيص التشغيل وعقود بناء الشبكات مع اشتداد المنافسة في قطاع الاتصالات بالسلطنة.

وأنهت شركة النورس وهي وحدة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) احتكار عمانتل للسوق المحلية عام 2006 مما عزز المنافسة بين شركات المحمول في البلاد.

وانخفضت أسهم عمانتل 7.2 في المئة هذا العام حتى الآن.

(الدولار=0.385 ريال عماني)