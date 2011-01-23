صافي أرباح البنك التجاري القطري دون التوقعات رغم ارتفاعه 66%

(لإضافة تعليق محلل)

الدوحة 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك التجاري القطري اليوم الأحد إن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي ارتفع 66 في المئة لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وسجل البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية صافي أرباح بلغ 309 ملايين ريال (85 مليون دولار) مقارنة مع 186 مليون ريال في العام الذي سبقه.

وأظهر مسح لرويترز متوسط توقعات محللين بأرباح فصلية عند 442 مليون ريال.

وقال محلل طلب عدم الكشف عن هويته ان الامر "يرجع الى ارتفاع المخصصات مع ما نشهده من زيادة في حالات التأخر عن سداد القروض في القطاع."

وتضررت أرباح البنك في الربع الأخير من 2009 بمقدار 170 مليون ريال نظرا لحالة تخلف عن السداد.

وقال البنك في بيان إلى بورصة قطر إنه سجل صافي أرباح عن عام 2010 بأكمله بلغ 1.64 مليار ريال. وأوصى مجلس الإدارة بصرف توزيعات أرباح نقدية بواقع سبعة ريالات للسهم.

وأضاف أن خسائر خفض قيمة أصول بالنسبة للقروض والسلف بلغت 166.5 مليون ريال في 2010 بينما بلغت الخسائر بالنسبة للاستثمارات 128 مليون ريال.