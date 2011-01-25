مصرف الريان يحقق نموا طفيفا في أرباح الربع الأخير

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الدوحة 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع صافي أرباح مصرف الريان - رابع أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية- 3.2 بالمئة في الربع الأخير من 2010 وفقا لحسابات رويترز.

وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 289 مليون ريال (79.4 مليون دولار) في الربع الأخير مقارنة مع 280 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

وحسبت رويترز أرباح الربع الأخير بناء على البيانات المالية السابقة للبنك. وفي وقت سابق أعلن مصرف الريان أن صافي أرباحه في تسعة أشهر بلغ 911.5 مليون ريال.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي أرباح العام بالكامل قفز بنسبة 37.5 بالمئة إلى 1.21 مليار ريال من 880.7 مليون ريال في العام السابق.

وسيشتري جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد عشرة بالمئة في البنوك القطرية وهي الحصة المتبقية من 20 بالمئة تعهدت قطر بشرائها خلال الأزمة المالية العالمية لدعم البنوك المحلية.

ومن المقرر إتمام هذه الخطوة في الربع الأول ومن المرجح أن تعزز الثقة في القطاع المصرفي.

وأصدر البنك المركزي القطري مؤخرا سندات بقيمة 50 مليار ريال لأجل ثلاث سنوات للبنوك المحلية لجمع تمويل لمشروعات تنمية وتصريف السيولة الزائدة من النظام المصرفي.