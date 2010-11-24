صعود أسهم أمريكا عند الفتح بفعل بيانات البطالة والانفاق

نيويورك 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاربعاء بعد أن أشارت بيانات عن سوق التوظيف وانفاق المستهلكين إلى تحسن الاقتصاد.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي ‭.DJI‬‏ للاسهم الامريكية الكبرى 87.60 نقطة أو 0.79 في المئة إلى 11123.97 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‭.SPX‬‏ الاوسع نطاقا 10.12 نقطة أو 0.86 في المئة إلى 1190.85 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‭.IXIC‬‏ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 30.71 نقطة أو 1.23 في المئة إلى 2525.66 نقطة.