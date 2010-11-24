صعود أسهم أمريكا عند الاغلاق بفعل بيانات البطالة والانفاق

نيويورك 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الاربعاء بعد أن أشارت بيانات عن سوق التوظيف وانفاق المستهلكين إلى تحسن الاقتصاد.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي ‭.DJI‬‏ للاسهم الامريكية الكبرى بنهاية التعامل 150.91 نقطة أو 1.37 في المئة إلى 11187.28 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‭.SPX‬‏ الاوسع نطاقا 17.62 نقطة أو 1.49 في المئة إلى 1198.35 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‭.IXIC‬‏ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 48.17 نقطة أو 1.93 في المئة إلى 2543.12 نقطة.