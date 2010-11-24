صعود أسهم أمريكا عند الاغلاق بفعل بيانات البطالة والانفاق
نيويورك 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الاربعاء بعد أن أشارت بيانات عن سوق التوظيف وانفاق المستهلكين إلى تحسن الاقتصاد.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي .DJI للاسهم الامريكية الكبرى بنهاية التعامل 150.91 نقطة أو 1.37 في المئة إلى 11187.28 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 .SPX الاوسع نطاقا 17.62 نقطة أو 1.49 في المئة إلى 1198.35 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع .IXIC الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 48.17 نقطة أو 1.93 في المئة إلى 2543.12 نقطة.
م ل (قتص)
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