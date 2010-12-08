أسهم أوروبا تغلق على أعلى مستوى في 26 شهرا وصعود البنوك

لندن 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى إغلاق في 26 شهرا اليوم الأربعاء في ظل توقعات بتبدد المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو وتحسن أداء القطاع المالي.

وارتفع مؤشر يوروفيرست 300 ‭.FTEU3‬‏ لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المئة إلى 1119.73 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر أيلول 2008.

وقال جراهام بيشوب خبير الأسهم لدى رويال بنك أوف سكوتلند "سيظل وضع ديون منطقة اليورو ماثلا في أذهان الناس لفترة طويلة لكن علينا أن نميز بين الملاءة والسيولة.

"مخاطر الملاءة ستظل باقية لكن هناك إجراءات تنفذ الآن لمنع عدوى المخاطر من التصاعد."

وتصدرت أسهم شركات التأمين قائمة الأسهم الصاعدة مع ارتفاع مؤشر القطاع 2.2 في المئة.

وزاد سهم برودنشال 2.2 في المئة بينما صعدت أسهم زوريخ فايننشال وأكسا وأفيفا ما بين 1.9 و3.5 في المئة.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر الفايننشال تايمز 100 ‭.FTSE‬‏ البريطاني 0.2 في المئة ومؤشر داكس ‭.GDAXI‬‏ الألماني 0.4 في المئة بينما ارتفع مؤشر كاك 40 ‭.FCHI‬‏ الفرنسي 0.6 في المئة.