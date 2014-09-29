بنك الدوحة يدعو المساهمين للاجتماع في نوفمبر للموافقة على شراء أصول في الهند

دبي 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الدوحة القطري في بيان اليوم الاثنين إن مجلس إدارته وافق على شراء ودمج عمليات بنك إتش.إس.بي.سي عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.