السودان يعتزم زيادة انتاج حقل هجليج إلى 80 ألف ب/ي

الخرطوم 8 مايو ايار (رويترز) - قال وزير النفط السوداني اليوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام من حقل هجليج سيرتفع إلى 80 ألف برميل يوميا. وأكد الوزير عوض أحمد الجاز في كلمة بالبرلمان أن الوزارة ماضية في برنامجها لهذا العام لتطوير الانتاج وتعزيزه من المنطقتين الثانية والرابعة اللتين تمثلان حقل هجليج إلى 80 الف برميل يوميا. كان حقل هجليج ينتج نحو 55 ألف برميل يوميا في فترة سابقة لكن مستوى الانتاج الحالي غير معروف.