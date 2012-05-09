أو.ام.في للنفط تتحدث عن مشاكل إنتاجية وأمنية في ليبيا

فيينا 9 مايو أيار (رويترز) - قال ياب هيويسكيس مدير التنقيب والإنتاج بمجموعة أو.ام.في النمساوية للطاقة خلال مؤتمر بالهاتف مع محللين اليوم الأربعاء إن الشركة تواجه مشاكل تتعلق بالإنتاج والوضع الأمني في ليبيا.

وقال متحدثا عن ليبيا التي كانت تسهم بعشر إنتاج أو.ام.في قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي "مازلنا نمر بمشاكل. لدينا مشاكل ينبغي أن نعالجها في الحقول. يمكن القول إن الإنتاج المحلي يمضي بطريقة يدوية بدلا من الطريقة الآلية."

وأضاف "الوضع الأمني مازال مبعث قلق. من الواضح أن الوضع السياسي ليس بالوضوح الذي نتمناه. ثمة انتخابات مقررة وسنرى كيف سيتطور الوضع السياسي والأمني بعد ذلك."