انخفاض صادرات النفط من جنوب العراق في مايو بعد مستوى قياسي

لندن 18 مايو ايار (رويترز) - أظهرت بيانات ملاحية ترصدها رويترز أن صادرات النفط العراقية من المرافئ الجنوبية تراجعت بواقع 170 ألف برميل يوميا منذ بداية مايو ايار لكن العراق لا يزال يأمل في مواصلة تصدير الشحنات بنفس معدل ابريل نيسان القياسي.

وكشفت البيانات أن الصادرات من مرفأ البصرة النفطي ومرفأ خور العماية ومنصتين عائمتين جديدتين في الخليج بلغت في المتوسط 1.94 مليون برميل يوميا في أول 18 يوما في مايو. وقال العراق إن متوسط الصادرات من الجنوب بلغ 2.11 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.