وزير: صناعة النفط السورية خسرت حوالي 4 مليارات دولار بسبب العقوبات

بيروت 23 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط السوري سفيان علاو إن صناعة النفط السورية خسرت حوالي 4 مليارات دولار بسبب العقوبات المفروضة منذ سبتمبر ايلول الماضي والتي حظرت صادرات النفط السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن علاو قوله إن صناعة النفط خسرت نحو أربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات الاوروبية والامريكية والعراقيل التي تفرضها أوروبا وأمريكا على صادرات وواردات البترول والمنتجات البترولية منذ بداية سبتمبر. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف0020225783292)