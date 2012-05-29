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الخام الأمريكي يغلق منخفضا بعد خفض تصنيف أسبانيا

Tue May 29, 2012 6:47pm GMT
 
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نيويورك 29 مايو ايار (رويترز) - أغلق النفط الأمريكي منخفضا اليوم الثلاثاء بعدما أدى خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا لتراجع اليورو أمام الدولار بينما حدت من الخسائر آمال في بقاء اليونان في منطقة اليورو واتخاذ الصين خطوات لتحفيز النمو.

وأغلق الخام الأمريكي الخفيف في العقود الاجلة تسليم يوليو تموز منخفضا عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة عند 90.76 دولار للبرميل بعد تداولات بين 90.25 و92.21 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 