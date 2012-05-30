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وزارة النفط: العراق لم يتلق أي عروض للامتياز 2 في الجولة الجديدة

Wed May 30, 2012 7:08am GMT
 
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بغداد 30 مايو ايار (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء إن العراق لم يتلق أي عروض من شركات الطاقة العالمية للتنقيب في منطقة الامتياز 2 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة.

ويقع الامتياز 2 للغاز الذي تبلغ مساحته 8000 كيلومتر مربع بين محافظتي نينوى والأنبار قرب الحدود السورية. وقالت الوزارة إن بئرا واحدة حفرت في هذه المنطقة. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 